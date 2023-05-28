Следователи Хабаровского края сообщили, что рухнувший летательный аппарат в Комсомольске был самодельным

Параплан рухнул на землю при взлете Фото: Восточное МСУТ СК РФ

Екатерина Петрушина, представитель Восточного МСУТ СКР сообщила, что рухнувший 27 мая летательный аппарат мог быть самодельным. По предварительной информации, пилот самостоятельно собрал мотопараплан и выехал в поле для его запуска.

Вечером при запуске дельтаплана мужчина не справился с управлением, и аппарат упал на землю. От сильного удара при столкновении пилот скончался на месте. Его тело обнаружили прибывшие на место происшествия следователи.

Сотрудники продолжают расследование происшествия. В настоящее время осмотрено место крушения. По предварительным данным, пилот был жителем Комсомольска-на-Амуре, на окраине которого и случилось ЧП. Ему было 66 лет, он увлекался летательными аппаратами. В настоящее время проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности при использовании воздушного транспорта. По ее окончании будет принято решение и заведении уголовного дела.

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