Семь машин повреждены осколками стекла от взрыва самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре

Стекла вылетели, а самогонщик получил ожоги Фото: Telegram/@komsagram

Семь припаркованных у дома автомобилей повреждены в результате взрыва самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре. Емкость лопнула 27 мая около полшестого утра. В результате ударной волной выбило окна квартиры на Дикопольцева. Осколками повредило машины, стоявшие во дворе.

Семь машин повреждены Фото: Telegram/@komsagram

Пожара удалось избежать, на место оперативно приехали 14 сотрудников МЧС, которые осмотрели поврежденную квартиру. Внутри находился 46-летний владелец жилья. Он получил серьезные ожоги. Мужчину срочно доставили в больницу.

- Предположительно, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности при использовании бытового дистиллятора. Произошел хлопок скопившихся внутри паров спирта, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Другие жильцы дома не пострадали. 30 человек самостоятельно эвакуировались после взрыва. В квартире, где и случилась детонация, повреждены оконные рамы. По данному случаю проверку проводят сотрудники следкома. Ее контролирует Комсомольская-на-Амуре прокуратура.

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