День пограничника празднуют в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае отмечают День пограничника. Для Дальнего востока этот день особенно важен и памятен. В регионе несколько пограничных пунктов, на которых работают тысячи сотрудников службы.

Первый пограничный пост на Дальнем востоке был создан на острове Большой Уссурийский в 1856 году. Сейчас этот пост находится в селе Казакевичево и в 2023 году празднует 165-летний юбилей. Службу столько же лет, сколько и всему городу Хабаровску.

- Служба Отчизне, а тем более на границе – не просто профессия, это судьба и образ жизни. Любовь к Родине, высокий профессионализм и верность присяге помогают вам с честью. Пусть на наших рубежах всегда будет спокойно, и любой недруг получит достойный ответ! – поздравил сотрудников Александр Яц, глава Хабаровского муниципального района.

К словам благодарности присоединился Дмитрий Савченко, председатель собрания депутатов Хабаровского муниципального района. Пограничникам пожелали крепкого здоровья, добра, удачи, благополучия и оптимизма.

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