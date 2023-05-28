Почетный гражданин Хабаровска Александр Филонов отпраздновал 81-летие Фото: управление делами администрации города Хабаровска

Александру Филонову, почетному гражданину Хабаровска 28 мая исполнился 81 год. Александра Михайловича поздравили в мэрии города. Мужчина является председателем Приамурского географического общества и общественным деятелем.

Звание «Почетный гражданин Хабаровска» присвоено Александру михайловичу в 2017 году. Его наградили за нравственное, духовное, патриотическое воспитание, просвещение и образование молодежи, активное участие в работе по присвоению звания «Город воинской славы»

- Пусть сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, преумножатся мгновения радости. Пусть любовь и забота родных и близких придает Вам сил и воодушевления! - поздравили мужчину в управлении делами администрации Хабаровска.

В ведомстве пожелали Александру Филонову семейного благополучия, радости общения с близкими и друзьями, а также крепкого здоровья и душевной гармонии.

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