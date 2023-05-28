Мужчина сопротивлялся при задержании после нарушения ПДД в Хабаровске Фото: скриншот из видео

По сообщениям в социальных сетях, водитель машины оказывал сопротивление при задержании. Это случилось в Хабаровске на пересечении Амурского бульвара и Калинина в вечернее время 27 мая. Водителя остановили сотрудники ДПС, но мужчина отказывался покидать автомобиль. В итоге полицейским пришлось применить силу.

На видео, опубликованном в городских пабликах, нарушитель отказывается выходить из транспорта и отталкивает полицейских. Мужчина сообщает, что у него в багажнике находятся клиенты, поэтому он не может выйти из машины на улицу.

В итоге полицейским пришлось применить силу и вытащить мужчину из автомобиля. Он отказывался подчиняться даже после того. Как его тело прижало ремнем безопасности. Как рассказали очевидцы события, водитель находился в неадекватном состоянии. Официально не подтверждено, был ли он в состоянии опьянения на момент происшествия.

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