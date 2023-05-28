Центральные улицы Хабаровска перекрыли из-за марш-парада военных оркестров Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В Хабаровске проходит марш-парад военных оркестров в рамках фестиваля «Амурские волны». Музыканты идут по улицам города и играют для жителей на инструментах. Масштабное мероприятие приурочено ко Дню города 2023 в Хабаровске.

165-летие проходит с размахом. Из-за этого на улицах много людей, ведь пешеходные зоны расширили для гостей фестиваля. Из-за этого проехать на машине по ним нельзя. Приходится искать обходные маршруты и парковать автомобиль подальше от главных дорог. Со схемой перекрытия и списком закрытых к проезду улиц можно ознакомиться по ссылке в предыдущем материале «КП» - Хабаровск». Там представлен подробный перечень ограничений движения.

Фестиваль завершится в 21:00. На Комсомольской площади состоится заключительный концерт. Участники-оркестранты покажут заранее подготовленные номера жителям Хабаровска и гостям краевой столицы.

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