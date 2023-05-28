Кратковременные дожди и теплая погода ожидаются в Хабаровском крае 29 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После череды проливных дождей на выходных, осадки начнут отступать от Хабаровского края. В столице региона ожидается солнечная погода. Ночью температура будет держаться от +4 до +6 градусов, днем – от +15 до +17 градусов. Ожидается северо-западный ветер 6-11 метров в секунду.

В южных районах пройдут кратковременные небольшие дожди. Ночью температура составит от +7 до +9 градусов, днем – от +17 до +19 градусов. Северо-западный ветер достигнет скорости 7-12 метров в секунду.

В центральных районах также будут небольшие осадки. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +13 градусов, днем – от +14 до +21 градусов. Ожидаются северный и северо-западный ветра 5-14 метров в секунду

В северных районах осадки не прогнозируются. Небольшой дождь пройдет лишь в николаевском районе. Ночью ожидается от 0 до +7 градусов, днем – от +6 до +15 градусов. Ветер различных направлений достигнет скорости 4-14 метров в секунду.

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