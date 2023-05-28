Спасатели МЧС из Хабаровского края достали тело погибшего пилота, разбившегося на самодельном параплане Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели МЧС осмотрели место крушения самодельного мотопараплана в Комсомольске-на-Амуре. Это произошло в поле недалеко от поселка Победа на улице Новаторов. Пилот не справился с управлением, мотодельтаплан рухнул вниз. Мужчина скончался на месте от удара об землю.

- Пожарные провели на места смыв топлива для предупреждения возгорания, спасатели деблокировали тело пилота. На земле жертв и разрушений нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как стало известно, место крушения – бывшая вертолетная площадка. Предположительно разбившемуся пилоту было 66 лет. Кто сообщили о происшествии, до сих пор остается неизвестным. На месте продолжают работу следователи. Восточное МСУТ СКР запустило проверку, сейчас идет выяснение обстоятельств происшествия. Найдены признаки нарушений правил безопасности при использовании воздушного транспорта.

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