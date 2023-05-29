Двух рыбаков наказали за выловленную горбушу в Хабаровском крае Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Двое жителей Николаевска летом 2022 года попались на незаконной ловле рыбы. С помощью сети они выловили на нерестовой реке 52 горбуши, из которых сделали 22 килограмма икры. Мужчины были пойманы с поличным.

- На рыбаков завели уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После расследования материалы дела передали в суд для рассмотрения. Браконьеров приговорили к лишению свободы условно: одному – два года, а другому – два года и четыре месяца. Также мужчин оштрафовали на 719 тысяч рублей.

Ранее в Хабаровском крае поймали браконьеров с десятками килограммов икры. Нелегалы ловили щуку во время нереста.

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