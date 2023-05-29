61-летие лиственницы, посаженной Юрием Гагариным, отмечают в Хабаровске 29 мая Фото: parkgagarina27.ru

29 мая 1962 года космонавт Юрий Гагарин приехал в Хабаровск после визита в Японию. Он посадил деревце лиственницы в зеленом сквере, который на тот момент назвался «Парком культуры и отдыха Индустриального района Хабаровска». После визита известного космонавта в краевую столицу парк переименовали, назвав его в честь Юрия Гагарина.

С момента посадки лиственницы прошел 61 год. Легендарное дерево стало местной достопримечательностью и до сих пор украшает основанную пионером космоса Аллею космонавтов.

Напомним, в 90-х годах парк пришел в запущение и не развивался. Вопрос о восстановлении парка был поднят только в 2010 году. Реконструкция началась в 2013 году и периодически откладывалась. Обновленный парк имени Юрия Гагарина открылся заново 18 сентября 2016 года. В нем появились новые пешеходные и велосипедные дорожки, ограждения.

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