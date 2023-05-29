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НовостиПроисшествия29 мая 2023 0:26

Не справился с управлением: машину вынесло на встречку в ЕАО

Ребенок пострадал в результате лобового столкновения автомобилей в ЕАО
Александра ЯВИЩЕНКО
Ребенок пострадал в результате лобового столкновения автомобилей в ЕАО Фото: УГИБДД по ЕАО

Ребенок пострадал в результате лобового столкновения автомобилей в ЕАО Фото: УГИБДД по ЕАО

Днем 26 мая в ЕАО произошла авария на трассе «Амур». В районе 2090 километра водитель «Тойоты Короллы Филдер» не справился с управлением и выехал на встречку. Иномарка на большой скорости врезалась в «Сузуки Свифт», после чего ее отбросило в кювет, где машина перевернулась.

К месту аварии приехала «скорая». Врачи осмотрели пострадавших, среди которых был ребенок. Девочку с травмами забрали в больницу. Позже она отказалась от госпитализации. Также пострадал водитель «Тойоты», который тоже отказался от помощи медиков.

Еще одна жуткая авария произошла 26 мая. Водитель иномарки выехал на встречку на трассе Хабаровск – Комсомольск. Автомобиль на полном ходу залетел под фуру, в результате чего водитель погиб на месте.

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