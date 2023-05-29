Делегация Народного правительства провинции Хэйлунцзя посетила Хабаровский край Фото: Вячеслав Реутов

Китайская делегация Народного правительства провинции Хэйлунцзян посетила Хабаровский край. В рамках поездки гости побывали в торговых портах Комсомольска и Николаевска. В завершение представители КНР встретились с представителями правительства региона.

Глава китайской делегации, замгубернатора провинции Хэйлунцзян Ван Исинем, поблагодарил жителей Хабаровского края за теплый прием. Он также отметил, что стороны имеют большой потенциал для сотрудничества, и предложил несколько проектов. Среди них - создание комбинированного транспортного маршрута «река-море», который будет проходить через комсомольский и николаевский порты. Вопрос о создании маршрута впервые поднимался в августе 2022 года. Сейчас, когда произошли важные изменения в логистике России, тема стала еще актуальней.

- Для развития транспортного коридора с провинцией Хэйлунцзян нужна дополнительная проработка вопроса с Минтрансом России и Федеральной таможенной службой. Достигнутые договоренности могут лечь в основу межправительственного соглашения. Площадкой для подписания такого соглашения может стать ВЭФ во Владивостоке, - сказала Мария Авилова, первый зампред правительства Хабаровского края.

Обе стороны отметили значимость совместной работы по освоению острова Большой Уссурийский, поддержали создание на нем международной ТОР. Для развития бизнес-сотрудничества и увеличения товарооборота поддержали идею создания единой платформы для предпринимателей, которая позволит обмениваться информацией, анализировать спрос и предложение на товары и услуги, заключать сделки.

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