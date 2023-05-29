Три с половиной часа на 27 заданий: школьники Хабаровского края сдают ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку сдают выпускники в Хабаровском крае 29 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 5,6 тысячи выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку 29 мая. Это самой массовый экзамен в Хабаровском крае. Для его проведения было создано 83 пункта в 19 поселениях и городах.

ЕГЭ по русскому - обязательный экзамен для получения аттестата за 11 класс. Чтобы сдать его, нужно набрать минимум 24 балла. При этом результаты будут учитываться приемной комиссией при поступлении в вуз. Чем больше будет набрано балов, тем выше шанс на зачисление в институт. Школьникам предстоит выполнить 27 заданий. На это у них будет 3,5 часа.

Результаты экзамена будут известны до 16 июня. Оспорить результаты экзамена можно будет в течение двух дней после оглашения итогов.

Уже через два дня школьникам предстоит сдать ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Экзамен пройдет 1 июня. ЕГЭ по остальным предметам будут проходить вплоть до 20 июня.

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