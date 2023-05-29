Архитектурное ноу-хау: дорогу с препятствиями приходится преодолевать жителям Переяславки

Пешеходную дорогу перегородили забором в поселке Хабаровского края Фото: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

В Сети публикуют фото, снятое в поселке Переяславка. Устанавливая ограждение вдоль дороги, рабочие перекрыли тротуар. Жителей удивило такое архитектурное решение. Теперь им придется преодолевать «дистанцию с препятствиями» или обходить забор по газону.

Местные жители пишут, что эта дорога ведет к ж/д вокзалу. Оборудованного пешеходного перехода на этом участке нет. Люди двигаются по проезжей части, подвергая себя опасности.

Напомним, в 2023 году Хабаровский край получил финансирование в рамках программы «Безопасные качественные дороги». В регионе планируют обустроить больше 100 пешеходных переходов к началу нового учебного года. Кроме того, в порядок приведут около 18 тысяч «квадратов» тротуаров, установят больше 1,8 тысячи дорожных ограждений.

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