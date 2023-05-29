Будут ездить по-новому: автобусы Хабаровска меняют схему движения

Три автобусных маршрута изменят схему движения в Хабаровске с 1 июня Фото: Администрация Хабаровска

С 1 июня в Хабаровске изменят схему движения три автобуса, маршрут которых проходит через центр города. Причиной станет ремонт теплосети, который будет проходить на Ким Ю Чена.

- Изменения вступят в силу 1 июня и продлятся до 1 августа. На этот период изменятся маршруты автобусов №№ 34, 61 С и 56, - рассказали в городском управлении транспорта.

Автобусы №56 от остановки «Детская библиотека» в направлении речного вокзала будут ехать по Ленинградской, Синельникова, Карла Маркса (с остановкой на «Улице Ленинградской»), а дальше по установленному маршруту. Автобусы №№ 34 и 61С от остановки «Площадь имени Ленина» в направлении ж/д вокзала будут следовать по Карла Маркса (с остановкой на «Дальневосточном гуманитарном университете»), Синельникова, Ленинградской («Детская библиотека») и далее по маршруту.

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