23 тысячи на ребенка: кому положены выплаты в Хабаровском крае

3,9 тысячи семей Хабаровского края получили выплаты за рождение ребенка в 2023 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала 2023 года в Хабаровском крае выплаты за рождение детей получили 3 887 семей. Это разовая мера поддержки от Социального фонда России (СФР). Единовременное пособие может получить один из родителей, обратившись к работодателю или в краевое отделение СФР (для неработающих жителей региона). Также заявку можно подать через МФЦ или портал госуслуг.

Размер пособия в 2023 году составляет 22 909 рублей. В Хабаровском крае его рассчитывают по повышенному коэффициенту, который составляет от 1,2 до 1,6.

Единовременную выплату также могут получить опекуны, усыновители или приемные родители. Для ее назначения не учитывается размер доходов семьи.

Напомним, с 1 января 2023 года в Хабаровском крае проиндексировали сразу пять соцвыплат. Размер каждой вырос на 5,5 процента.

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