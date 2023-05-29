Сергей Кравчук станет кандидатом на выборах мэра Хабаровска от «Единой России» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялось предварительное голосование за кандидатов на пост мэра Хабаровска от «Единой России». По итогам голосования победу одержал действующий глава краевой столицы Сергей Кравчук. Именно его кандидатуру выдвинут на выборы мэра, которые пройдут в сентябре 2023 года.

- Предварительное голосование - одно из важнейших политических событий этой весны, и такое количество участников говорит о неравнодушном отношении жителей к судьбе города. Спасибо всем, кто принял участие, для нас важно видеть, кому люди доверяют, - сказал Максим Иванов, депутат Госдумы, секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России».

Сергей Кравчук набрал 11 тысяч голосов. Он одержал победу с большим отрывом от конкурентов. На втором месте оказался Денис Титяев с 2 063 голосами, а на третьем - Александр Копылов, у которого 1 924 голоса.

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