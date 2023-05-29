Рубль к рублю: жители Хабаровского края смогут удвоить сумму накоплений

Пополнить счет и удвоить состояние предложили жителям Хабаровского края
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Министерство финансов России подготовило программу долгосрочных сбережений (ПДС). Благодаря ей жители Хабаровского края смогут удвоить сумму своих накоплений. К каждому внесенному на счет рублю будут добавлять по одному сверху.
- Программа даст возможность сформировать и получать допгарантии финансовой стабильности в будущем, - сказал Антон Силуанов, министр финансов.
Жителям региона предлагают делать добровольные взносы на сберегательный счет на срок до 15 лет. С этих средств также можно будет получать дополнительный доход до 52 тысяч рублей ежегодно за счет возврата НДФЛ. Сбережения граждан будут застрахованы государством на сумму в 2,8 миллиона рублей.
- Деньги не должны просто лежать. Вам кажется, что, пополняя счет, вы увеличиваете сумму, но разница курса, инфляция и другие экономические процессы на самом деле уменьшают ее. Исключение - долгосрочные вложения или инвестирование. Государство предлагает один из таких инструментов, - сказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.
После принятия закона у россиян будет три варианта на выбор: действующий продукт обязательного пенсионного страхования (ОПС), негосударственное пенсионное обеспечение и новая полностью добровольная система ПДС.
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