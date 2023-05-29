Финансирования нет: судьба подземного перехода на ж/д вокзале волнует хабаровчан

Ремонт подземного перехода в районе ж/д вокзала остается под вопросом в Хабаровске Фото: @kslopatin
Фото: Социальные сети
В хабаровских пабликах пользователи обсуждают не самое бодрое состояние подземного перехода в районе ж/д вокзала. Узнать дальнейшую его судьбу решил один из жителей краевой столицы. Он подал обращение в управление дорог и внешнего благоустройства города.
- Потребность финансирования по отрасли значительно превышает бюджетные ассигнования, утверждаемые в бюджете города. Ремонт перехода в текущем году не представляется возможным. Работы будут предложены в проекте программы по благоустройству на 2024 год при наличии средств финансирования, - говорится в официальном ответе.
Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил включить в план капремонта на 2024 год подземный переход на остановке «Павленко». В 2023-м здесь наведут порядок, а стены украсят граффити, чтобы на время облагородить его состояние.
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