Где горячая вода? Хабаровчане не могут дозвониться в «ГДК» - телефон выключен

Хабаровчане не могут дозвониться в диспетчерскую «Теплосетей» Фото: Иван МАКЕЕВ

Читатели обратились в редакцию «КП» - Хабаровск» с жалобой на работу СП «Хабаровские тепловые сети» (АО «ДГК»). Жители города с самого утра не могут дозвониться в диспетчерскую по номеру 8 (4212) 36-35-16. Звонок сбрасывается еще до появления гудков.

- Звоню с самого утра. Даже гудки не появляются. Вызов просто сбрасывается. Что это такое? Как узнать, когда дадут горячую воду? Ее должны были включить 26 мая. Дали по графику, но только из крана течет холодная вода, - пишет Ольга, жительница Краснофлотского района.

К слову, работники редакции тоже попытались позвонить по номеру, указанному на сайте АО «ГДК». Звонок не прошел. Вызов в приемную «Хабаровских тепловых сетей» также остался без ответа.

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