Грозовой пожар тушат в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае тушат один лесной пожар, который возник из-за грозы в Верхнебуреинском районе. Возгорание находится в 41 километре от поселка Тырма. На месте работает 61 сотрудник и четыре единицы техники. Площадь пожара составляет 173 гектара.

- Ситуация с природными пожарами частично стабилизировалась. Очагов стало меньше, так как сухостоя уже нет, появилась новая трава, а на деревьях листва. Между тем в край пришли грозы. То есть теперь будут регулярно возникать грозовые пожары. Прошлым летом большинство возгораний было именно таким, - рассказали в минлесхозе Хабаровского края.

С приходом тепла в регионе всего было зафиксировано 289 пожаров. В лесах регионального характера продолжает действовать режим ЧС. На «зеленых» территориях запрещается разводить костры и проводить огневые работы.

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