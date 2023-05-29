Самый большой на Дальнем Востоке скейт-парк откроется в Хабаровске 1 июня Фото: Андрей АБРАМОВ

Самый большой на всем Дальнем Востоке скейт-парк откроется в Хабаровске уже 1 июня. Он расположится на площадке около арены «Ерофей». В честь этого губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил комитету по делам молодежи регионального правительства организовать в новом парке Фестиваль уличных видов спорта. Он пройдет 24 июня.

- Недавно ко мне обратился мэр Хабаровска Сергей Кравчук с предложением открыть еще один скейт-парк в Центральном районе города. Предлагаю поддержать эту инициативу. Поэтому поручаю минспорта вместе с мэрией подготовить такой проект, - сказал Михаил Дегтярев.

Таким образом, в Хабаровске появятся сразу два скейт-парка. Они станут новыми точками притяжения для спортивной молодежи.

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