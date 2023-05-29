Письмо «несчастья»: хабаровчанка потеряла деньги из-за сообщения во «ВКонтакте»

Женщина повелась на спам и перевела деньги аферистам в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница района Хабаровск-2 получила сообщение во «ВКонтакте» от своего знакомого. Он писал, что нуждается в помощи, и просил перевести ему деньги. Хабаровчанка решила помочь и скинула 17 тысяч рублей на карту, реквизиты которой были прикреплены в сообщении.

- Потерпевшую не смутило имя получателя средств. Карта, на которую нужно было перевести деньги, принадлежала постороннему человеку, - рассказал Артем Поляков, врио начальника полиции УМВД России по Хабаровску.

Женщина решила связаться со знакомым уже после того, как отправила средства. Оказалось, что он вообще не в курсе ситуации и не посылал ей сообщение. Аккаунт мужчины был взломан. С него была совершена массовая рассылка по контактам, которые находились в друзьях отправителя.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Подобные схемы развода используются уже давно. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно проверять информацию и использовать сложные пароли, которые нельзя будет подобрать или взломать при помощи специальных программ.

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