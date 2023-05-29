Понижение температуры ждет Хабаровский край 30 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Хабаровском крае 30 мая будет не такой теплой и солнечной, как обычно это бывает в конце последнего месяца весны. Осадков на большей части территории региона не ожидается. Дожди пройдут только на севере - в Охотском и районе имени Полины Осипенко. Скорость ветра в среднем составит 5-14 метров в секунду. Сильные порывы ожидаются в Николаевском и Ульчском районах. Там ветер поднимется до 20 метров в секунду.

Температура воздуха на юге Хабаровского края будет колебаться в пределах +1…+6 градусов ночью и +15…+20 днем. В центральной части региона столбик термометра покажет от +1 до +6 ночью и от +12 до +20 днем. До ноля ночью опустится температура на севере края, а днем будет +7…+19 градусов.

Погоду без осадков 30 мая прогнозируют и Хабаровску. В краевой столице ветер достигнет 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит +3…+5, а днем +17…+19 градусов.

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