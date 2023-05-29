Продуктовый миллионер: продавщица «наторговала» большую недостачу в Хабаровске

Женщина украла из магазина продуктов на миллион рублей в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

47-летняя хабаровчанка работала продавщицей в Краснофлотском районе. Не желая мириться с маленькой зарплатой, она решила восполнить дефицит бюджета продуктами. Целый год она носила товар домой. Предпочтение она отдавала молочным и мясным изделиям, сладостям, консервам и полуфабрикатам. Так продолжалось, пока в торговой точке не устроили ревизию. Руководитель магазина ужаснулся, когда сверка выявила недостачу почти в миллион рублей. Чтобы найти виновника, он обратился полицию.

- Во время следствия выяснилось, что в кражах замешана работница магазина. После своих смен она сумками носила товар домой, а часть продавала покупателям за наличку. Вырученные деньги она забирала себе, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Пока шло следствие, женщина вернула бывшему работодателю 100 тысяч рублей. До вынесения приговора с нее взяли подписку о невыезде. Сейчас собранные доказательства переданы в суд для рассмотрения. За присвоение и растрату хабаровчанку могут лишить свободы на срок до шести лет.

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