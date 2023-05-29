Дополнительные рейсы из Хабаровска в Благовещенск и Читу стартуют в июне Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дополнительные рейсы из Хабаровска в Благовещенск и Читу стартуют уже в июне. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании «Аврора».

- Стоимость перелета в одну сторону из Хабаровска в Благовещенск составляет три тысячи рублей, а в Читу - семь тысяч. Рейсы будут выполняться с начала июня до сентября. Количество мест по льготным тарифам ограничено, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «Аврора».

Перелеты из Хабаровска «Аврора» будет выполнять вместе с партнером - оператором «Ангара». Компании также в июне запустят рейсы из Комсомольска в Читу, Благовещенск и во Владивосток. Для этих направлений также будут действовать льготные тарифы.

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