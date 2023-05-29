В Хабаровске состоялась всероссийская хоровая акция «Поющая площадь»

Участники акции «Поющая площадь» из школы «Тополек» с преподавателем Натальей Никишиной​. Фото: Е.Гидалевич.

В многотысячном хоре России зазвучали и голоса хабаровских юных участников масштабного музыкального проекта, объединяющего всю страну от Чукотки до Калининграда. Одно из самых ярких выступлений показали воспитанники муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хоровая школа «Тополек».

Школа была открыта в 1967 году, была первой хоровой на Дальнем Востоке и вот на протяжении 56 лет удерживает лидерские позиции в детском музыкальном образовании.

«Тополек» включен в Национальные реестры «Ведущие учреждения культуры России» и «Ведущие образовательные учреждения России» благодаря профессионализму директора Елены Бряузовой, лучшего педагога дополнительного образования в Хабаровском крае, лауреата премии Губернатора в области литературы и искусства за пропаганду и популяризацию музыки дальневосточных композиторов и всего коллектива преподавателей.

Елена Бряузова делает все возможное, чтобы музыкальное образование в Хабаровске развивалось на высоком федеральном уровне, прививало детям высокий эстетический вкус и широкий кругозор.

Выступление Детской хоровой школы «Тополек» - в нашем видеорепортаже.