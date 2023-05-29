Выдача загранпаспортов нового образца возобновляется в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае снова начнут выдавать загранпаспорта с 10-летним сроком давности. Подать заявку на новый документ для поездки за границу жители региона смогут уже с 1 июня. Об этом сообщает МВД.

- В территориальных органах МВД России, а также на площадках филиалов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг возобновится прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с десятилетним сроком действия, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Подать заявку можно в Хабаровске по адресу: улица Серышева, 31Б и в Комсомольске-на-Амуре, а также в любом отделении полиции или МФЦ.

Напомним, принимать заявления на документы перестали в феврале этого года. Причиной стали проблемы на московском предприятии «Гознак», которое производит специальные микросхемы для паспорта. Сообщалось, что возобновить их изготовление планируют в апреле, но сроки немного затянулись. Документы с пятилетним сроком действия продолжали изготавливать.

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