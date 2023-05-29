Хабаровчанам к 1 июня приготовили «комедию в положении» «Бэби-тур» в онлайн-кинотеатре KION

Фото: кадр из сериала

Хабаровчане в День защиты детей смогут посмотреть премьеру оригинального комедийного сериала о том, как четыре подруги из российской глубинки решили отправиться в бэби-тур, в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.

Кинопроект покажет едкий, сатирический и в то же время добрый взгляд на нашу жизнь в конце нулевых. «Бэби-тур» - это гимн русским женщинам, которые несмотря ни на что сохраняют способность любить и верить в будущее.

- В первую очередь в проекте меня привлек сценарий Василия Сигарева - возможность рассказать пронзительную и очень смешную историю, - говорит режиссер Федор Стуков. - Все герои узнаваемы, их мотивации ясны. Мне оставалось только не испортить все это. Я верю, что зрителей зацепит история четырех «простых русских баб» в погоне за своей общей мечтой. Это такие четыре мушкетерши из глубинки - одна за всех и все за одну.

Главные героини работают на местной птицефабрике в поселке Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Анастасия Попова) подрабатывает - продает косметику. От клиентки Зина узнает: если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Зина рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане (Лина Миримская), сестре Геле (Анна Котова) и юной Кире (Мария Осипова) - дерзкой неформалке с огромным ирокезом. Зина предлагает всем вместе забеременеть и скинуться на бэби-тур - вместе рожать дешевле.

Сериал был представлен индустрии на фестивале контента стриминговых платформ Original+ в рамках форума и получил приз для женского ансамбля в номинации «Оригинальная актриса», приз за оригинальный сценарий и диплом в номинации «Специальный приз от жюри СМИ».

Производством проекта занимались компания LOOKFILM совместно с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС.