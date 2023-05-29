Три медали завоевали на турнире Константина Короткова спортсмены из Хабаровского края Фото: минспорта Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги турнира по боксу памяти Константина Короткова. Три медали в копилку сборной принесли хабаровские спортсмены.

- Награды завоевали Андрей Замковой, Иван Ступин и Савелий Садома. По итогам соревнований боксеры региона стали обладателями серебряной и двух золотых медалей, - рассказали в министерстве спорта Хабаровского края.

Больше всего медалей в неофициальном зачете получили российские спортсмены. В июне они начнут готовиться к чемпионату страны.

Всего на ринге встретились больше 120 боксеров из 16 стран. Кроме того, в этом году в Хабаровске пройдет национальный турнир по боксу. Он запланирован с 16 по 27 августа.

Напомним, в Хабаровске также в течение двух дней пройдет форум «Здравница». Открытие мероприятия состоится 31 мая на двух площадках сразу.

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