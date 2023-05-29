50 литров бензина похитил из гаража житель Магадана Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Колымы решил начать совершеннолетнюю жизнь с противозаконного поступка. 18-летний парень ограбил гараж.

Полицейские быстро поймали грабителя. Молодой житель поселка Дебин украл из гаража по улице Мацкевича 50 литров бензина. Ущерб превысил три тысячи рублей. Что толкнуло его на такой поступок - нехватка денег или нежелание платить за заправку - неизвестно.

Против парня завели уголовное дело за кражу с проникновением. Ему грозит пять лет колонии.

Напомним, ранее в Хабаровске поймали 47-летнюю женщину. Она работала продавцом в магазине и воровала оттуда продукты. Ей не нравился маленький доход, и она восполняла его продуктами. Тащила домой в основном мясо, молочку, консервы, сладости и другие товары. Руководство узнало о нечестной работнице только после ревизии.

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