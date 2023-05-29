Улицу Павла Морозова частично перекрыли в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Жители Хабаровска обратили внимание на перекрытие улицы Павла Морозова. Проезжая часть недоступна частично, движение транспорта ограничено в районе остановки «РЭБ флота». Здесь идут дорожные работы.

Что именно делает спецтехника на этом участке, неизвестно. Между тем ранее администрация города предупреждала жителей о перекрытии этой улицы. Правда, ограничить движение транспорта планировали от переулка Спортивного до переулка Инского и в другие даты – с 19 по 23 мая.

В этот период ограничивали проезд по третьей полосе до шести вечера. «Водоканал» менял дорожное покрытие по улице Пионерской.

Также в Хабаровске меняется схема движения общественного транспорта. Автобусы будут ходить по-другому уже с 1 июня. По данным администрации города, изменения коснутся трех маршрутов.

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