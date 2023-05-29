За спасение утопающего наградили школьника из Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вова Голованов – обычный кадет из восьмого класса. Но накануне он получил медаль «За спасение погибающих на водах». Летом прошлого года 14-летний подросток помог не утонуть двум девочкам, которых унесло в открытое море.

В тот день море штормило, и детей на надувном матрасе стало уносить далеко от берега. Девочки пытались выбраться, но не смогли. Их заметили не сразу. Володя, недолго думая, кинулся в волны и вытащил девочек на сушу, преодолевая силу воды изо всех сил.

Награду ему вручил Виталий Дарчия, помощник начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Очень почетно, что такие кадеты служат в Школе МЧС в Хабаровске. Мужественные, решительные, хладнокровные действия школьника позволили предотвратить трагедию и спасти девочек, - сказал Виталий Дарчия.

Торжественное мероприятие на Площади воинской славы закончилось парадом всей школы – от выпускников до начальной школы.

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