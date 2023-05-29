Трое жителей Хабаровска ограбили офис оператора сотовой связи Фото: прокуратура Хабаровского края
В Хабаровске осудили троих мужчин за кражу по предварительному сговору. Трое жителей Индустриального района ограбили оператора сотовой связи.
Мужчины работали в офисе этой компании. В июле прошлого года они решили ее ограбить. Они придумали план и договорились, как его осуществить. Купили в магазине «билеты банка приколов» и заменили ими настоящие деньги в кассе. Всего вытащили 20 пятитысячных купюр.
- После чего подсудимые перечислили 100 тысяч рублей на банковский счет одного из соучастников преступления, которые они разделили между собой, - рассказали в пресс-службе прокуратуре Хабаровского края.
Один из мужчин отправится в колонию строгого режима на год, остальные двое получили условный срок в три года. Еще четыре года им предстоит провести в качестве испытательного срока.
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