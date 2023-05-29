Задать вопрос губернатору онлайн смогут жители Хабаровского края Фото: Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проведет прямой эфир в социальных сетях. На нем глава региона ответит на все интересующие жителей вопросы.

Трансляция запланирована на 30 мая в 19:00. Присоединиться к ней можно во всех социальных сетях правительства и главы Хабаровского края во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также Telegram-канале самого губернатора «Пулемет Дегтярева Z».

Напомним, ранее Михаил Дегтярев анонсировал открытие самого большого на Дальнем Востоке скейт-парка. Покататься там любители досок на колесах смогут уже на этой неделе. Площадка, расположившаяся около арены «Ерофей», примет первых посетителей 1 июня. В честь этого глава региона даже поручил провести в городе Фестиваль уличных видов спорта. Мероприятие, которое соберет рейдеров, дрифтеров, скейтбордистов и других представителей, состоится уже 24 июня.

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