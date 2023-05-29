Морскую свинку из колодца достали спасатели в Магаданской области

Юная жительница Колымы решила выгулять своего любимого питомца – морскую свинку. Но маленькое животное оказалось изворотливым и сбежало от хозяйки. В итоге свинка провалилась в вентиляционный колодец и не смогла выбраться.

На место вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вооружились инструментами и начали свою миссию.

- Сотрудники МЧС сняли верхний слой земли, выбили кирпичную кладку колодца, и внутри в куче мусора обнаружили беглянку, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Девочка была очень благодарна специалистам за спасение своего любимца.

А в Биробиджане на минувших выходных помощь сотрудников МЧС потребовалась, чтобы вытащить из-под капота автомобиля большую змею..Полутораметровый полоз каким-то образом залез в машину и не смог выбраться. Специалисты аккуратно вытягивали его за хвост.

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