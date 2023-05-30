Михаил Боровский возглавил «Амурский судостроительный завод» Фото: ПАО «АСЗ»

На «Амурском судостроительном заводе» (ПАО «АСЗ») досрочно сменился гендиректор. По решению Совета директоров на должность назначен Михаил Васильевич Боровский. Он приступил к исполнению обязанностей 29 мая 2023 года.

Михаил Васильевич родился 22 июля 1986 года в Комсомольске. На «АСЗ» он пришел работать в 2005 году. Первая его должность - судовой трубопроводчик в трубообрабатывающем цехе. После окончания вуза по специальности «Технология машиностроения» стал мастером в своем цехе. В 2012 году был назначен замначальника, а в 2013-м - главой цеха. Уже в октябре 2014 года Михаил Боровский стал директором производства, в 2015-2016 - врио гендиректора завода. С 2017 занимал должность первого зама гендиректора.

При участии Михаила Боровского с 2018 по 2023 год Тихоокеанскому флоту было передано четыре боевых корабля и три судна для гражданских заказчиков. В 2022 году он прошел обучение по программе третьего набора Федерального кадрового резерва руководящего состава ОПК.

Седи наград Михаила Боровского - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Минобороны РФ «Участнику борьбы со стихией на Амуре», «110 лет подводному флоту России», почетная грамота минпромторга, памятный знак «85 лет Тихоокеанскому флоту», благодарность губернатора Хабаровского края.

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