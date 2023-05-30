В мэрии Комсомольска озвучили программу мероприятий ко Дню защиты детей 1 июня Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

День защиты детей будут отмечать в России 1 июня. В честь праздника в Комсомольске пройдет множество мероприятий. Подробную программу на 1 июня опубликовали в мэрии Города юности:

- в 11:00 во Дворце творчества детей и молодежи состоится «Праздник детства»;

- с 11:00 до 14:00 будут работать площадки в технопарке «Кванториум»;

- в библиотеке имени Н. Островского откроется летний читальный зал, а в структурных подразделениях библиотеки имени М. Горького пройдут праздничные мероприятия для детей;

- в Музее изобразительных искусств - квест «Секреты Лукоморья» по выставке-конкурсу «Я вдохновенно Пушкина рисую» и экскурсия;

- с 15:00 до 17:00 в Городском краеведческом музее - развлекательная программа в честь Дня детей;

- с 14:00 до 16:30 в музее - «Мир профессий»;

- в 10:00 на стадионе «Строитель» - городской турнир по мини-футболу «Футбольные надежды-2023»;

- в 12:00 в Центре внешкольной работы «Юность» - концерт творческих коллективов центра «Царство-государство талантливых детей», мастер-классы, аквагрим, анимационная программа с ростовыми куклами, конкурсы, игры, эстафеты;

- в 12:30 на площади перед центром «Юность» - танцевальный флешмоб «Солнечный зайчик» и фото-флешмоб «Улыбка детства»;

- в 11:00 в ДК «Алмаз» - концертно-развлекательная программа;

- с 10:00 до 13:00 во Дворце творчества детей и молодежи (Советская, 8) будут работать творческие площадки «Доброе утро, лето!»;

- в 10:00 в парке имени Гагарина - летний фристайл «Формула детства», в 11:00 - спортивная игра «Большие гонки», в 12:00 - флешмоб «Зажигай», а в 12:30 - арт-асфальт «Цветные фантазии».

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