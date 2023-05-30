Торчат болты, вокруг вода: прокуратура проверила детскую площадку в поселке Хабаровского края

Детскую площадку в поселке обезопасят по требованию прокуратуры Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Дормидонтовки в Вяземском районе подняли в Сети шум из-за ужасного состояния детской площадки в поселке. Это привлекло внимание краевой прокуратуры. Игровую зону проверили, установив, что она действительно находится в плохом состоянии.

- На площадке нет ударопоглощающего покрытия. В некоторых местах соединения конструкций торчат болты с острыми концами. Тренажер не работает. Нет табличек с информацией об изготовителе оборудования, дате ввода в эксплуатацию, возрастных ограничениях, номерах служб спасения и прочего. Вокруг площадки скапливается вода, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура внесла главе поселка представление и взяла ситуацию под контроль.

Ранее опасную детскую площадку обнаружили в одном из торговых центров Хабаровска. Перекрытие над игровой зоной лопнуло, что вызвало обеспокоенность у родителей.

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