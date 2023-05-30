Хабаровский перевозчик «Оператор» привлечен к ответственности за нарушения
Фото: Администрация Хабаровска
Прокуратура Железнодорожного района проверила перевозчика ООО «Оператор». В одном из автобусов нашлось сразу несколько грубых нарушений закона.
- Компания не исполнила обязательства о страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. В транспорте отсутствовала информации о договоре обязательного страхования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Выяснилось, что экологический класс автобуса не соответствовал тому, что был указан в карте маршрута. За это директору ООО «Оператор» внесено представление. После этого он устранил нарушения. Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Компанию и его руководителя оштрафовали за отсутствие информации о страховке и «подмену» автобуса на 36 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что новый перевозчик будет работать на межмуниципальном маршруте №155 в Хабаровске. Каждый день на линию будут выходить четыре автобуса.
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