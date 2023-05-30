Похитил автомойку и уехал на такси: 50-летнего хабаровчанина осудят за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летний мужчина работал на одном из предприятий Хабаровска. У него был магнитный ключ, с помощью которого он вечером пробрался на территорию компании и вынес из подвала восемь бензокос, две бензопилы и автомойку. Технику на сумму около 300 тысяч рублей он вывез на такси и продал за 50 тысяч рублей.

- Раньше мужчина не раз имел проблемы с законом. Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На время расследования с мужчины взяли подписку о невыезде. Материалы дела передали в суд для рассмотрения. Хабаровчанина могут лишить свободы на срок до шести лет.

Ранее суд вынес приговор троим жителям Хабаровска, которые ограбили офис оператора сотовой связи.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.