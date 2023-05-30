Похитил автомойку и уехал на такси: 50-летнего хабаровчанина осудят за кражу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
50-летний мужчина работал на одном из предприятий Хабаровска. У него был магнитный ключ, с помощью которого он вечером пробрался на территорию компании и вынес из подвала восемь бензокос, две бензопилы и автомойку. Технику на сумму около 300 тысяч рублей он вывез на такси и продал за 50 тысяч рублей.
- Раньше мужчина не раз имел проблемы с законом. Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На время расследования с мужчины взяли подписку о невыезде. Материалы дела передали в суд для рассмотрения. Хабаровчанина могут лишить свободы на срок до шести лет.
Ранее суд вынес приговор троим жителям Хабаровска, которые ограбили офис оператора сотовой связи.
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