Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт30 мая 2023 1:05

Спортсмены Хабаровского края поборются за Кубок Дальнего Востока «ИГРЫ ГТО»

Отборочный этап начнется 26 июня
Александра ЯВИЩЕНКО
Спортсмены Хабаровского края поборются за Кубок Дальнего Востока «ИГРЫ ГТО»

Спортсмены Хабаровского края поборются за Кубок Дальнего Востока «ИГРЫ ГТО»

Фото: Правительство Хабаровского края

Кубок Дальнего Востока «ИГРЫ ГТО» состоится в сентябре во Владивостоке. В нем примут участие спортсмены Хабаровского края. С 26 июня по 9 июля в Краевом центре единоборств будет проходить отборочный этап. Он определит участников, которые будут представлять регион на соревнованиях. Один из этапов финала главных соревнований VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) будет принимать Хабаровск.

- Участие в отборе могут принять все желающие старше 18 лет независимо от уровня подготовки. Для школьников 14-17 лет организован специальный отбор, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Пройти регистрацию можно на сайте gto.com.ru/register. Участие бесплатное.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.