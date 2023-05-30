Спортсмены Хабаровского края поборются за Кубок Дальнего Востока «ИГРЫ ГТО»
Фото: Правительство Хабаровского края
Кубок Дальнего Востока «ИГРЫ ГТО» состоится в сентябре во Владивостоке. В нем примут участие спортсмены Хабаровского края. С 26 июня по 9 июля в Краевом центре единоборств будет проходить отборочный этап. Он определит участников, которые будут представлять регион на соревнованиях. Один из этапов финала главных соревнований VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) будет принимать Хабаровск.
- Участие в отборе могут принять все желающие старше 18 лет независимо от уровня подготовки. Для школьников 14-17 лет организован специальный отбор, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Пройти регистрацию можно на сайте gto.com.ru/register. Участие бесплатное.
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