Развитие событийного туризма обсудили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с представителями отрасли обсудил развитие туризма в регионе. Сейчас край занимает второе место в ДФО по числу путешественников. Отрасль в регионе представляют больше 460 организаций, в которых работает свыше полутора тысяч человек.

Популярность набирает промышленный туризм и направления, представленные в проекте «Отдыхаем в крае». За год к нему присоединились 75 компаний, а их услугами воспользовались больше 14 тысяч человек.

Губернатор поручил разработать идеи по развитию событийного туризма и повышению узнаваемости туристического бренда. Этим займется профильное ведомство. Уже 1 июня, в День защиты детей, мягкие игрушки в виде китолетов отправятся в разные города России из Хабаровска.

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