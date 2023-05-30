Развитие событийного туризма обсудили в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с представителями отрасли обсудил развитие туризма в регионе. Сейчас край занимает второе место в ДФО по числу путешественников. Отрасль в регионе представляют больше 460 организаций, в которых работает свыше полутора тысяч человек.
Популярность набирает промышленный туризм и направления, представленные в проекте «Отдыхаем в крае». За год к нему присоединились 75 компаний, а их услугами воспользовались больше 14 тысяч человек.
Губернатор поручил разработать идеи по развитию событийного туризма и повышению узнаваемости туристического бренда. Этим займется профильное ведомство. Уже 1 июня, в День защиты детей, мягкие игрушки в виде китолетов отправятся в разные города России из Хабаровска.
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