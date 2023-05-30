Дополнительный выходной будет у жителей Хабаровского края в июне Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В первой половине июня жителей Хабаровского края ждет короткая рабочая неделя. Вместо привычных двух выходных они будут отдыхать с 10 по 12 число. Это связано с празднованием Дня России, который выпадает на понедельник, 12 июня. Всего же в первом месяце лета будет девять выходных дней.

День России – государственный праздник. Его отмечают с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете на первом съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года.

Изначально название праздника звучало как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, но в 1998 году Борис Ельцин предложил переименовать его в День России.

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