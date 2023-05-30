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НовостиОбщество30 мая 2023 2:43

Поручительство на пять миллионов рублей стало доступно фермерам Хабаровского края

Его предоставляет Гарантийный фонд региона
Александра ЯВИЩЕНКО
Поручительство на пять миллионов рублей стало доступно фермерам Хабаровского края

Поручительство на пять миллионов рублей стало доступно фермерам Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гарантийный фонд Хабаровского края предлагает новую услугу клиентам Краевого сельскохозяйственного фонда (КСФ). Фермеры могут получить поручительство на пять миллионов рублей на срок до пяти лет.

- Гарантийный фонд и ранее предоставлял поручительства, но впервые - сельхозпроизводителям, клиентам КСФ. Новый продукт был разработан по инициативе сельхозфонда. Предусмотрен максимальный лимит поручительства, а в случае полного отсутствия залога или при залоге в виде товарно-материальных ценностей - не более 2,5 миллиона рублей, - сказала Анастасия Танаева, директор Гарантийного фонда.

Ставка вознаграждения составит 0,75 процента годовых от суммы поручительства для опытных предпринимателей или 0,25 процента для начинающих. С поддержкой фонда фермерам станет проще закупать сельхозтехнику, животных, семена, удобрения и средства производства. За консультацией можно обращаться в КСФ по номеру 94-20-10 или по почте info@ksf27.ru.

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