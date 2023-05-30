Поручительство на пять миллионов рублей стало доступно фермерам Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гарантийный фонд Хабаровского края предлагает новую услугу клиентам Краевого сельскохозяйственного фонда (КСФ). Фермеры могут получить поручительство на пять миллионов рублей на срок до пяти лет.

- Гарантийный фонд и ранее предоставлял поручительства, но впервые - сельхозпроизводителям, клиентам КСФ. Новый продукт был разработан по инициативе сельхозфонда. Предусмотрен максимальный лимит поручительства, а в случае полного отсутствия залога или при залоге в виде товарно-материальных ценностей - не более 2,5 миллиона рублей, - сказала Анастасия Танаева, директор Гарантийного фонда.

Ставка вознаграждения составит 0,75 процента годовых от суммы поручительства для опытных предпринимателей или 0,25 процента для начинающих. С поддержкой фонда фермерам станет проще закупать сельхозтехнику, животных, семена, удобрения и средства производства. За консультацией можно обращаться в КСФ по номеру 94-20-10 или по почте info@ksf27.ru.

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