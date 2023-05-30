Выставка авторских кукол и игрушек откроется в Хабаровске 1 июня Фото: минкультуры Хабаровского края

Открытие выставки авторских кукол и игрушек «Встречи в Синем городе» будет приурочено ко Дню защиты детей. 1 июня экспозицию можно будет посмотреть в Дальневосточном художественном музее. Мастера из Хабаровска и Питера представят больше 80 уникальных работ в рамках проекта «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае».

- Посетители смогут ознакомиться с куклами из классического фарфора, текстиля, современного пластика, полимерной глины, металлической проволокой и других материалов, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Экспозиция будет работать до 27 августа. Посетить выставку можно по «Пушкинской карте».

Напомним, Хабаровск готовится праздновать День защиты детей. 1 июня в городе пройдет множество мероприятий и событий для всей семьи.

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