Больше 30 предложений поступило от жителей по реновации Магаданской площади Фото: администрация Магадана

В 2023 году администрация Магадана организовала опрос по работам, которые нужно проводить на общественной территории, определенной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальнего Востока.

Наибольшее количество голосов набрала Магаданская площадь по Колымскому шоссе. С 16 по 25 мая от 17 жителей города поступило 31 предложение по ее реконструкции.

- Более всего люди хотят видеть на площади малые архитектурные формы: скамьи, урны, беседки. Также много предложений разбить дополнительную парковку, высадить кустарники и деревья, сформировать газоны и клумбы, - рассказали в администрации Магадана.

Все предложения передадут проектировщику. Потом окончательный проект направят в межведомственную комиссию и Министерство строительства РФ. После этого он станет участником конкурса.

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