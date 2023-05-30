Семь раз за сутки выезжали на тушение палов спасатели Магаданской области Фото: МЧС Магадана

За сутки 29 мая на территории Магаданской области в разных районах возникли 10 пожаров. Больше всего возгораний зафиксировано в столице региона. На тушение вызывали 52 человека и 13 единиц техники. Общая площадь пожаров составила 926 квадратных метров. Специалисты выясняют их причины, устанавливают ущерб и виновников.

- Каждый год с наступлением весны приходится сталкиваться с проблемой весеннего выжигания сухой травы и ростом числа вызванных им пожаров. В большинстве случаев природные пожары являются результатом нарушения человеком требований правил пожарной безопасности. В ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Самыми популярными пожарами являются палы. Люди постоянно жгут мусор и сухую траву, а дети балуются и разводят огонь на пустырях. Все это - нарушение правил безопасности, и если пожар уничтожит чужое имущество или причинит вред человеку, за него придется ответить. На людей накладывается штраф до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - 80-100 тысяч рублей, на юридических - 700-800 тысяч рублей.

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