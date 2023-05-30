Почти 145 миллионов за свет задолжали жители ЕАО Фото: ДЭК ЕАО

С 22 мая энергетики Еврейской автономной области начали отключать от электричества людей, накопивших долги за прошедший отопительный сезон. По состоянию на 1 мая потребители региона накопили 145 миллионов рублей долгов.

- В отопительный период ПАО «ДЭК» идет навстречу потребителям и ограничения не вводит. Однако сейчас те потребители, которые проигнорировали требования энергетиков, будут отключены от электроснабжения - ежемесячно это около полутысячи адресов, - рассказали в «ДЭК» ЕАО.

Энергетики настоятельно просят людей оплатить долги и не доводить ситуацию до крайностей. В противном случае придется платить и накапавшие пени. Избежать отключения можно, если заключить соглашение о реструктуризации долга и следовать графику по его выплате. Оформить договор можно только до момента введения ограничения.

По закону энергетики могут отключить свет, если за него не платят больше двух месяцев. Сначала клиенту присылают уведомление о долге, и после этого у него есть 20 дней на оплату. После истечения срока электричество отключают без предупреждения.

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