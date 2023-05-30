Осадки придут в Хабаровский край 31 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний день весны в Хабаровском крае запомнится дождливой погодой. Практически во всех районах ожидаются небольшие осадки, а вместе с ними легкое похолодание. Средняя скорость ветра составит 5-14 метров в секунду.

В южных районах температура ночью будет от +3 до +8, днем от +19 до +24. В центральной части Хабаровского края 31 мая температура ночью опустится до +1…+7 градусов, а днем будет +10…+21. На севере ночью столбик термометра покажет от ноля до +7, а днем от +4 до +15 градусов.

Хабаровск осадки обойдут стороной. 31 мая скорость ветра составит 3-10 метров в секунду. Ночью температура будет от +6 до +8, а днем от +19 до +21 градуса.

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